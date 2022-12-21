Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бакайоко может перебраться в Турцию

21 Декабря 2022 • 00:43 Комментировать
Адана Демирспор
...
Ризеспор
1 1.53 X 4.30 2 6.00
22.12 19:00

28-летний полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко интересен турецкому клубу «Адана Демирспор», сообщил журналист Николо Скира. Он отмечает, что Бакайоко может покинуть стан «россонери» уже в этом январе.

В текущем сезоне Бакайоко совсем не выходит на поле. Стоимость игрока, по версии портала Transfermarkt – 4 млн евро. Права на игрока принадлежат лондонскому «Челси».

Если игрок в этом сезоне сыграет некоторое количество матчей за «Милан», команда будет вынуждена выкупить его на постоянной основе. И поэтому полузащитник не появляется на поле и сидит на скамейке.

«Адана Демирспор» - один из лидеров чемпионата Турции. Клуб из южного турецкого города занимает третью строчку турнирной таблицы Суперлиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Адана Демирспор Тьемуэ Бакайоко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АДАНА ДЕМИРСПОР РИЗЕСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
00:43 · Турция
Бакайоко может перебраться в Турцию
20 Декабря
20:17 · Турция
«Антальяспор» Кудряшова вышел в 1/8 финала Кубка Турции
19:55 · Турция
Абрамович может приобрести турецкую команду
09:17 · Испания. Ла Лига
Пирло: «Я был горд сравнениями с игроками «Барселоны»
16 Декабря
11:29 · Испания. Ла Лига
Депай не хочет в «Галатасарай», игрок намерен до конца отработать свой контракт с «Барселоной»
15 Декабря
19:53 · Испания. Ла Лига
​«Галатасарай» готов купить Депая слухи
14 Декабря
22:11 · Италия. Серия А
Мертенс: «Мне не хватает «Наполи»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Шишкин – о переходе Баринова в «Трабзонспор»: «Удивлён такой новостью»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «Не знаю, почему у Дзюбы не получилось в Турции»
13 Декабря
17:27 · Россия. Премьер-лига
Кордоба в ближайшее время может покинуть «Краснодар»
12 Декабря
17:12 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал слухи о возможном переходе Яндаша в ЦСКА
11 Декабря
14:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Жезуш хочет стать тренером сборной Бразилии 1
05 Декабря
16:15 · Россия. Первая лига
Дзагоев признался, что летом мог уехать в зарубежный чемпионат
11:00 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может продолжить карьеру в ОАЭ
08:16 · Турция
Стало известно, где хочет продолжить карьеру Ракицкий
Все новости
Рекомендуем