Бакайоко может перебраться в Турцию

28-летний полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко интересен турецкому клубу «Адана Демирспор», сообщил журналист Николо Скира. Он отмечает, что Бакайоко может покинуть стан «россонери» уже в этом январе.

В текущем сезоне Бакайоко совсем не выходит на поле. Стоимость игрока, по версии портала Transfermarkt – 4 млн евро. Права на игрока принадлежат лондонскому «Челси».

Если игрок в этом сезоне сыграет некоторое количество матчей за «Милан», команда будет вынуждена выкупить его на постоянной основе. И поэтому полузащитник не появляется на поле и сидит на скамейке.

«Адана Демирспор» - один из лидеров чемпионата Турции. Клуб из южного турецкого города занимает третью строчку турнирной таблицы Суперлиги.