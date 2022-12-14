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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бистрович: «Не знаю, почему у Дзюбы не получилось в Турции»

14 Декабря 2022 • 09:56 Комментировать
Адана Демирспор
...
Ризеспор
22.12 19:00

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, в настоящий момент выступающий за итальянский «Лечче» на правах аренды, высказался об экс-капитане сборной России Артёме Дзюбе, который в начале ноября текущего года расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

Хорватский футболист признался, что не понимает, почему у Дзюбы не получилось заиграть в чемпионате Турции, ведь у него самого остались об этой стране только хорошие воспоминания. Напомним, что ранее Бистрович выступал за «Фатих Карагюмрюк».  

«Играть там было безумно интересно. Победу мог одержать как лидер, так и андердог. В турецкой Суперлиге жесточайшая конкуренция, а команды пропагандируют зрелищный футбол», — заявил Бистрович.

В текущем сезоне Дзюба провёл в составе «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Ранее он выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Томь».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лечче Артём Дзюба Кристиян Бистрович Адана Демирспор
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