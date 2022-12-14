Бистрович: «Не знаю, почему у Дзюбы не получилось в Турции»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, в настоящий момент выступающий за итальянский «Лечче» на правах аренды, высказался об экс-капитане сборной России Артёме Дзюбе, который в начале ноября текущего года расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор».

Хорватский футболист признался, что не понимает, почему у Дзюбы не получилось заиграть в чемпионате Турции, ведь у него самого остались об этой стране только хорошие воспоминания. Напомним, что ранее Бистрович выступал за «Фатих Карагюмрюк».

«Играть там было безумно интересно. Победу мог одержать как лидер, так и андердог. В турецкой Суперлиге жесточайшая конкуренция, а команды пропагандируют зрелищный футбол», — заявил Бистрович.

В текущем сезоне Дзюба провёл в составе «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Ранее он выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Томь».