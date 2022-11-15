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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзюба впервые объяснил свой уход из «Адана Демирспор»

15 Ноября 2022 • 15:37 Комментировать

Форвард Артём Дзюба прокомментировал свой уход из «Адана Демирспор». Ранее стало известно, что стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию. Футболист выразил благодарность президенту команды за то, что он пошел ему навстречу.

«Я ушел, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть и смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня», — заявил Дзюба на видео в социальной сети.

Нападающий сказал, что у него большие амбиции, поэтому он хочет продолжать играть до тех пор, пока испытывает от этого радость.

Дзюба подписал контракт с турецким клубом минувшим летом, за это время он принял участие лишь в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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