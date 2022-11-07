Икарди запустил мяч со скоростью 124 км\час, забивая «Бешикташу»

Мы уже сообщали о том, что в минувшем туре турецкого чемпионата «Галатасарай» переиграл в стамбульском дерби «Бешикташ», а два гола забил аргентинский нападающий Мауро Икарди.

Особенно эффектным получился первый гол Икарди - Милот Рашица выдал великолепный навес на дальнюю штангу, Барис Йилмаз головой выполнил скидку на Мауро Икарди, а аргентинский форвард в одно касание эффектным ударом вколотил мяч в «девятку».

Как подсчитали специалисты, занимающиеся статистикой турецкой Суперлиги, после удара Икарди мяч развил скорость в 124 км\час!

Мауро Икарди перебрался в Турцию минувшим летом, ранее он выступал в «ПСЖ».