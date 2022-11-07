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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Икарди запустил мяч со скоростью 124 км\час, забивая «Бешикташу»

07 Ноября 2022 • 06:32 Комментировать (1)
Галатасарай
2:1
Бешикташ
окончен

Мы уже сообщали о том, что в минувшем туре турецкого чемпионата «Галатасарай» переиграл в стамбульском дерби «Бешикташ», а два гола забил аргентинский нападающий Мауро Икарди.

Особенно эффектным получился первый гол Икарди - Милот Рашица выдал великолепный навес на дальнюю штангу, Барис Йилмаз головой выполнил скидку на Мауро Икарди, а аргентинский форвард в одно касание эффектным ударом вколотил мяч в «девятку».

Как подсчитали специалисты, занимающиеся статистикой турецкой Суперлиги, после удара Икарди мяч развил скорость в 124 км\час!

Мауро Икарди перебрался в Турцию минувшим летом, ранее он выступал в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бешикташ Мауро Икарди
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
07 Ноября 2022 в 06:56
и шо? и все? а сравнить? мож кто больше запускал?
мница мне р.карлос и поболя мог!
чет ресурс напоминать стал посиделки бабушек у подьезда :)))
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