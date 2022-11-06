Дубль Икарди принёс «Галатасараю» победу над «Бешикташем»

В матче тринадцатого тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» переиграл в домашнем матче «Бешикташ», и главной звездой команды стал аргентинский форвард Мауро Икарди, который забил два мяча. И, если в первом тайме Дженк Тосун еще ответил одним голом, то во второй половине, после того, как на исходе часа игрового времени Икарди забил свой второй мяч, отыграться «Бешикташ» не сумел.
В результате «Галатасарай» прошел соперника в турнирной таблице и вышел на второе место в чемпионате.
Что до «Бешикташа», то команда сейчас занимает пятое место, на одно очко позади клуба Дзюбы - «Адана Демирспора».
Протокол игры
|(1:0) Икарди Мауро18'
|28'Тосун Дженк (1:1)
|(2:1) Икарди Мауро59'
Муслера Фернандо•Боэ Саша•Нельссон Виктор•Бардакчи Абдулкерим•Ташдемир Эмре80' (Дюбуа Лео (80') •Торрейра Лукас 90'90' (Мидтше Фредрик (90') •Оливейра Сержиу 89'90' (Байрам Эмин (90') •Йылмаз Барыш64' (Актюркоглу Мухаммед (64') •Мертенс Дрис 42'80' (Кутлу Беркан (80') •Рашица Милот•Икарди Мауро
Гюнок Мерт•Розье Валентен40' (Бингол Тайфур (40') • 90'Сануч Тайиб•Саисс Ромен•Мераш Умут70' (Уйсал Неджип (70') • 77'Учан Салих64' (Редмонд Натан (64') • 73'Соуза Жосеф• 73'Фернандеш Жедсон•Тосун Дженк•Вегхорст Ваут•Н'Куду Жорж-Кевин64' (Мулека Джексон (64')
05 ноября. Стадион "НЕФ".
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