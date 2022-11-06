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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дубль Икарди принёс «Галатасараю» победу над «Бешикташем»

06 Ноября 2022 • 00:46 Комментировать
Галатасарай
2:1
Бешикташ
окончен

В матче тринадцатого тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» переиграл в домашнем матче «Бешикташ», и главной звездой команды стал аргентинский форвард Мауро Икарди, который забил два мяча. И, если в первом тайме Дженк Тосун еще ответил одним голом, то во второй половине, после того, как на исходе часа игрового времени Икарди забил свой второй мяч, отыграться «Бешикташ» не сумел.

В результате «Галатасарай» прошел соперника в турнирной таблице и вышел на второе место в чемпионате.

Что до «Бешикташа», то команда сейчас занимает пятое место, на одно очко позади клуба Дзюбы - «Адана Демирспора».

Протокол игры  
Галатасарай2:1Бешикташ
(1:0) Икарди Мауро18'  
  28'Тосун Дженк (1:1)
(2:1) Икарди Мауро59'  
Муслера ФернандоБоэ СашаНельссон ВикторБардакчи АбдулкеримТашдемир Эмре 80' (Дюбуа Лео ( 80') Торрейра Лукас  90' 90' (Мидтше Фредрик ( 90') Оливейра Сержиу  89' 90' (Байрам Эмин ( 90') Йылмаз Барыш 64' (Актюркоглу Мухаммед ( 64') Мертенс Дрис  42' 80' (Кутлу Беркан ( 80') Рашица МилотИкарди Мауро
Запасные: Мата ХуанГомис БафетимбиКоджук ОканАкгюн ЮнусКаратас Казимджан
Гюнок МертРозье Валентен 40' (Бингол Тайфур ( 40'  90') Сануч ТайибСаисс РоменМераш Умут 70' (Уйсал Неджип ( 70'  77') Учан Салих 64' (Редмонд Натан ( 64'  73') Соуза Жосеф  73'Фернандеш ЖедсонТосун ДженкВегхорст ВаутН'Куду Жорж-Кевин 64' (Мулека Джексон ( 64')
Запасные: Дестаноглу ЭрсинУзунхан ЭмреджанХатчинсон АтибаВелинтон СоузаАлли ДелеКесгин Керем
05 ноября. Стадион "НЕФ".

 

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