Дубль Икарди принёс «Галатасараю» победу над «Бешикташем»

В матче тринадцатого тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» переиграл в домашнем матче «Бешикташ», и главной звездой команды стал аргентинский форвард Мауро Икарди, который забил два мяча. И, если в первом тайме Дженк Тосун еще ответил одним голом, то во второй половине, после того, как на исходе часа игрового времени Икарди забил свой второй мяч, отыграться «Бешикташ» не сумел.

В результате «Галатасарай» прошел соперника в турнирной таблице и вышел на второе место в чемпионате.

Что до «Бешикташа», то команда сейчас занимает пятое место, на одно очко позади клуба Дзюбы - «Адана Демирспора».