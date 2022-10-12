Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Пирло выдвинули ультиматум - его уволят, если не победит в следующем матче

12 Октября 2022 • 05:03 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Хатайспор
1 2.00 X 3.65 2 3.60
15.10 14:30

Мы уже сообщали о том, что у Андреа Пирло не все ладится у руля «Фатих Карагюмрюк», а во вторник стало известно, что дело принимает драматический оборот - если команда не выиграет следующий матч, Пирло укажут на дверь.

После восьми матчей у команды только шесть очков, она опустилась в зону вылета, а последний матч проиграла со счетом 4:5, после чего Пирло заявил, что команда «сыграла хорошо».

Теперь руководство клуба ждет, что «Фатих Карагюмрюк» не просто «хорошо» сыграет, но и победит, а если этого не случится, то, как уточняет ITASportPress, карьера Андреа Пирло в этом клубе закончится.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАТИХ КАРАГЮМРЮК ХАТАЙСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
05:03 · Турция
Пирло выдвинули ультиматум - его уволят, если не победит в следующем матче
11 Октября
21:59 · Турция
Кавазашвили: «Дзюба — уже упавшая звезда, не больше»
20:54 · Турция
Ледяхов – о слабом старте Дзюбы: «Он знал, на что идёт»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Аданы Демирспор» Бедир: «Дзюба не похож на футболиста, который нужен Монтелле»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Дзюба или Соболев: Каррера рассказал, кто круче
08 Октября
15:34 · Турция
Мостовой: «Дзюбе надо ждать свой шанс»
14:40 · Турция
Пирло может покинуть «Фатих Карагюмрюк» слухи
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запланировал масштабную закупку в «Галатасарае»
09:17 · Турция
Керимов — о Дзюбе: «В России он был примой и суперстаром, а в Турции таких хватает»
07 Октября
22:51 · Турция
Дзюба не появляется в основе «Аданы Демирспор» 5 матчей подряд
22:08 · Турция
«Адана Демирспор» сыграл вничью в очередном туре турецкого чемпионата, Дзюбу выпустили на замену
06 Октября
22:38 · Турция
Мостовой считает, что Дзюба сохранил свой привычный уровень
22:29 · Турция
Мостовой о Дзюбе: «Одно дело выступать в России, но в европейских чемпионатах все по-другому»
05 Октября
18:48 · Турция
​Орлов знает, в чём проблема Дзюбы
17:04 · Турция
Под Пирло зашаталось кресло 1
Все новости
Рекомендуем