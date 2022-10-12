Пирло выдвинули ультиматум - его уволят, если не победит в следующем матче

Мы уже сообщали о том, что у Андреа Пирло не все ладится у руля «Фатих Карагюмрюк», а во вторник стало известно, что дело принимает драматический оборот - если команда не выиграет следующий матч, Пирло укажут на дверь.

После восьми матчей у команды только шесть очков, она опустилась в зону вылета, а последний матч проиграла со счетом 4:5, после чего Пирло заявил, что команда «сыграла хорошо».

Теперь руководство клуба ждет, что «Фатих Карагюмрюк» не просто «хорошо» сыграет, но и победит, а если этого не случится, то, как уточняет ITASportPress, карьера Андреа Пирло в этом клубе закончится.