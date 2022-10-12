В Турции рассказали о восстановлении Оздоева

Спортивный директор клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал о том, как проходит восстановление российского полузащитника Магомеда Оздоева.

Напомним, во втором тайме матча 9-го тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (4:5) Оздоеву разбили нос, после чего хавбек был вынужден покинуть поле.

«Магомед чувствует себя хорошо. Всё уже в порядке. Он будет играть на этой неделе в обычном режиме», — цитирует Акына Sport24.

В текущем сезоне 29-летний Оздоев провёл в составе своей новой команды восемь матчей, отметившись в них одной результативной передачей. В 10-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» встретится с «Хатайспором». Игра состоится 15 октября и начнётся она в 14:30 по московскому времени.