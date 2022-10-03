​Черчесов рассказал, что ему написал Дзюба

Бывший рулевой сборной России Станислав Черчесов рассказал о переписке с Артёмом Дзюбой. Летом нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор». В трёх последних матчах этой команды в чемпионате Дзюба по 90 минут проводил на скамейке для запасных.

«Мы с ним списывались - говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждёт своего шанса», - высказался Черчесов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что летом Артём Дзюба долгое время находился без клуба. Какое-то время нападающий поддерживал форму за счёт тренировок с «Рубином».

Ранее турецкий журналист объяснил, почему Артём Дзюба последние матчи проводит в запасе.