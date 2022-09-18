Президент «Адана Демирспор»: «Уход Балотелли никак не сказался на команде, у нас есть Дзюба»

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак ответил на вопрос об уходе итальянского нападающего Марио Балотелли. Форвард решил покинуть Турцию и продолжить карьеру в швейцарском «Сьоне».

«Мы нацелены на еврокубки. Балотелли? Если бы он ушел раньше, мы бы могли подписать на его место Суареса, Кавани или Халка. Мы планировали переговоры с ним, но Марио нас ввел в заблуждение. Впрочем, его уход никак не сказался на команде. У нас есть Дзюба и Гульбрандссен. Последний матч мы и вовсе провели без выраженного форварда», - цитирует руководителя TRT Sport.

По итогам семи туров «Адана Демирспор» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги.