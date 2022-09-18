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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент «Адана Демирспор»: «Уход Балотелли никак не сказался на команде, у нас есть Дзюба»

 
18 Сентября 2022 • 07:18 Комментировать

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак ответил на вопрос об уходе итальянского нападающего Марио Балотелли. Форвард решил покинуть Турцию и продолжить карьеру в швейцарском «Сьоне».

«Мы нацелены на еврокубки. Балотелли? Если бы он ушел раньше, мы бы могли подписать на его место Суареса, Кавани или Халка. Мы планировали переговоры с ним, но Марио нас ввел в заблуждение. Впрочем, его уход никак не сказался на команде. У нас есть Дзюба и Гульбрандссен. Последний матч мы и вовсе провели без выраженного форварда», - цитирует руководителя TRT Sport.

По итогам семи туров «Адана Демирспор» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Артём Дзюба Адана Демирспор Мурат Санджак
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