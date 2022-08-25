В «Фенербахче» объяснили, почему не подписали Дзюбу

Стало известно, почему не состоялся переход 34-летнего российского центрфорварда Артёма Дзюбы в стамбульский «Фенербахче». Об этом в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» поведал представитель турецкого клуба Селахаттин Баки.

«Мы разговаривали с агентом Дзюбы во время зимнего трансферного окна. Тогда он сказал, что семья Дзюбы хочет остаться в России. С того момента больше не общались», - сказал Баки.

Напомним, что в летнее трансферное окно опытный нападающий в статусе свободного агента присоединился к другому турецкому клубу – «Адана Демирспор». Стороны заключили трудовое соглашение по схеме «1+1».

В дебютном поединке против «Фенербахче» россиянин отметился дебютным голом на новом месте.