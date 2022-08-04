​Мертенс договорился с клубом в Турции

Дрис Мертенс продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. Как сообщает на своих страницах Milliyet, 35-летний бельгийский нападающий договорился о переходе в «Галатасарай». Контракт Мертенса будет рассчитан на один год. В нём будет прописана возможность пролонгации ещё на один сезон.

По завершению прошлого сезона Дрис Мертенс оказался свободным агентом, поскольку его контракт с «Наполи» истёк. Цвета итальянского клуба бельгийский нападающий защищал на протяжении девяти лет.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дрис Мертенс отказался от перехода в «Ювентус» из-за лояльности к «Наполи».