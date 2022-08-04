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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Мертенс договорился с клубом в Турции

04 Августа 2022 • 17:07 Комментировать

Дрис Мертенс продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. Как сообщает на своих страницах Milliyet, 35-летний бельгийский нападающий договорился о переходе в «Галатасарай». Контракт Мертенса будет рассчитан на один год. В нём будет прописана возможность пролонгации ещё на один сезон.

По завершению прошлого сезона Дрис Мертенс оказался свободным агентом, поскольку его контракт с «Наполи» истёк. Цвета итальянского клуба бельгийский нападающий защищал на протяжении девяти лет.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дрис Мертенс отказался от перехода в «Ювентус» из-за лояльности к «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Дрис Мертенс Трансферы футбола - лето 2022
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