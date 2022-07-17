Ракицкий согласовал контракт с турецким клубом

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в турецком клубе «Адана Демирспор», сообщает Skorer.

По информации источника, контракт футболиста с его новым клубом уже согласован. Сообщается, что Ракицкий отправится вместе с командой на тренировочный сбор, который пройдёт в Италии с 21 июля.

Ранее сообщалось, что 32-летний защитник продолжит карьеру в донецком «Шахтёре».

Отметим, что за турецкий клуб уже выступает бывший нападающий «Интера», «Милана», «Манчестер Сити» и сборной Италии Марио Балотелли.

В минувшем сезоне Ракицкий провёл за «Зенит» 23 матча, отметившись в них двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.