Ракицкий присоединится к донецкому «Шахтёру»

Донецкий «Шахтёр» близок к контракту с опытным защитником Ярославом Ракицким, который должен присоединиться к клубу в самые ближайшие дни. Однако подробности сделки с бывшим защитником питерского «Зенита» не сообщаются. Ракицкий выступал за «Зенит» целых три года, присоединившись к клубу в 2019 году (из-за чего его, кстати, еще тогда исключили из сборной Украины), но в начале текущего года покинул клуб, напоминает телеграм-канал «ТаТоТаке».

Для Ракицкого «Шахтер» на самом деле является родным клубом - в нем он начинал свою карьеру, и в общей сложности провел в составе клуба более трехсот матчей, забив в них четырнадцать голов.