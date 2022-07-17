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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Ракицкий присоединится к донецкому «Шахтёру»

17 Июля 2022 • 06:52 Комментировать

Донецкий «Шахтёр» близок к контракту с опытным защитником Ярославом Ракицким, который должен присоединиться к клубу в самые ближайшие дни. Однако подробности сделки с бывшим защитником питерского «Зенита» не сообщаются. Ракицкий выступал за «Зенит» целых три года, присоединившись к клубу в 2019 году (из-за чего его, кстати, еще тогда исключили из сборной Украины), но в начале текущего года покинул клуб, напоминает телеграм-канал «ТаТоТаке».

Для Ракицкого «Шахтер» на самом деле является родным клубом - в нем он начинал свою карьеру, и в общей сложности провел в составе клуба более трехсот матчей, забив в них четырнадцать голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Ярослав Ракицкий Трансферы футбола - лето 2022
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