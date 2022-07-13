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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент «Адана Демирспор» подтвердил, что на Балотелли появился спрос

13 Июля 2022 • 23:12 Комментировать
Гиресунспор
...
Адана Демирспор
07.08 20:00

Мы уже сообщали о том, что Марио Балотелли может покинуть турецкий чемпионат - возможно, он даже совместит это со средиземноморским круизом на корабле вплоть до Испании. Сам Марио начал толсто намекать на такую возможность - например, разместил запись в одной из социальных сетей, написав «Испания+футбол+Марио: вам понравится»? Президент его нынешнего клуба «Адана Демирспор» подтвердил, что такая вероятность есть.

- Не знаю, что он хочет делать и не совсем понимаю такое поведение. Но спрос на него действительно есть, у нас есть предложения, - цитирует Мурата Санчака испанское издание AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Адана Демирспор
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