Президент «Адана Демирспор» подтвердил, что на Балотелли появился спрос

Мы уже сообщали о том, что Марио Балотелли может покинуть турецкий чемпионат - возможно, он даже совместит это со средиземноморским круизом на корабле вплоть до Испании. Сам Марио начал толсто намекать на такую возможность - например, разместил запись в одной из социальных сетей, написав «Испания+футбол+Марио: вам понравится»? Президент его нынешнего клуба «Адана Демирспор» подтвердил, что такая вероятность есть.

- Не знаю, что он хочет делать и не совсем понимаю такое поведение. Но спрос на него действительно есть, у нас есть предложения, - цитирует Мурата Санчака испанское издание AS.