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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Кавазашвили уверен, что Дзюба в Турции долго не протянет

09 Июня 2022 • 12:58 Комментировать

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода Артёма Дзюбы в один из турецких клубов.

Кавазашвили сказал «Р-Спорт», что всё зависит от того, в какую именно команду попадёт российский футболист, ведь если это будет клуб из первой тройки, то Дзюбе придётся много работать и постоянно двигаться на поле.

«В жарких климатических условиях Турции он вряд ли долго протянет», - отметил ветеран.

Напомним, что пресса активно сватает 33-летнего российского футболиста в один из турецких топ-клубов. На данный момент Артём Дзюба находится без команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Артём Дзюба Чемпионат Турции
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