Кавазашвили уверен, что Дзюба в Турции долго не протянет

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода Артёма Дзюбы в один из турецких клубов.

Кавазашвили сказал «Р-Спорт», что всё зависит от того, в какую именно команду попадёт российский футболист, ведь если это будет клуб из первой тройки, то Дзюбе придётся много работать и постоянно двигаться на поле.

«В жарких климатических условиях Турции он вряд ли долго протянет», - отметил ветеран.

Напомним, что пресса активно сватает 33-летнего российского футболиста в один из турецких топ-клубов. На данный момент Артём Дзюба находится без команды.