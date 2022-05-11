Турецкий чемпион «Трабзонспор» оступился в полуфинале кубка своей страны

Оформивший с большим отрывом и досрочно чемпионский титул в Турции «Трабзонспор» вылетел из Кубка своей страны после того, как проиграл в ответном матче полуфинала «Кайсериспору» со счетом 2:4. Таким образом, победа в первом матче с минимальным счетом не помогла «Трабзонспору» - в финале все равно сыграет «Кайсериспор».

Идущий лишь пятнадцатым в турнирной таблице турецкой Суперлиги «Кайсериспор» выигрывал кубок страны в 2008 году, в то время как «Трабзонспор» побеждал в турнире девять раз, в последний раз - в 2020 году. Финал турнира состоится 26 мая, соперник «Кайсериспора» еще не определился.