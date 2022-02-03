Опытный французский центрфорвард Бафетимби Гомис продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. 36-летнего футболиста заполучил стамбульский «Галатасарай».

Клуб пока не стал раскрывать детали трансфера, однако, по информации портала Transfermarkt, контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года. К турецкому коллективу Бафетимби присоединился на правах свободного агента.

Гомис вернулся в «Галатасарай» после трехлетнего периода выступлений в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль». За этот клуб француз провел 147 поединков, забил 107 голов и сделал 16 результативных передач.