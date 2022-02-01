Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Гомис возвращается в «Галатасарай»

01 Февраля 2022 • 16:36 Комментировать
Аланьяспор
...
Галатасарай
2.55 3.65 2.60
06.02 16:00

Экс-нападающий французского «Лиона» Бафетимби Гомис близок к возвращению в «Галатасарай», за который выступал в сезоне 2017/18. Последним клубом француза являлся «Аль Хиляль» из Саудовской Аравии. Сейчас же футболиста является свободным агентом.

По сообщениям Фабрицио Романо, недавно Гомис вылетел в Турцию вместе со своим агентом для того, чтобы завершить переход в «Галатасарай». Срок действия контракта и зарплата игрока пока что не сообщаются.

Напомним, что в сезоне 2017/18 Гомис забил 28 голов в чемпионате Турции за «Галатасарай» и стал лучшим бомбардиром лиги. Ранее игрок также выступал за «Суонси», «Лион» и «Сент-Этьен».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бафетимби Гомис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АЛАНЬЯСПОР ГАЛАТАСАРАЙ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
16:36 · Турция
Гомис возвращается в «Галатасарай»
31 Января
07:31 · Испания. Ла Лига
Голкипер «Барселоны» будет защищать цвета «Галатасарая»
26 Января
22:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не хочет отпускать Нето, несмотря на его желание уйти из клуба
00:08 · Турция
Монтелла гордится тем, что Балотелли вызвали в сборную
22 Января
23:02 · Турция
Воодушевлённый возможным вызовом в сборную Италии Балотелли прекрасно провёл очередной матч в Турции
19 Января
04:43 · Англия. Премьер-лига
Балотелли получил предложение вернуться в АПЛ 1
18 Января
22:35 · Италия. Серия А
38-летнего Рибери приглашают в Турцию
10:40 · Турция
Экс-игрок «Шахтёра» и «Эвертона» близок к трансферу в Турцию
17 Января
22:19 · Испания. Ла Лига
Пьянич не горит желанием возвращаться в «Барселону»
15:14 · Турция
​Экс-хавбек «Спартака» Фернандо перешёл в «Антальяспор» официально
15 Января
01:57 · Турция
Эрдоган подписал контракт с «Трабзонспором»
14 Января
23:51 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов обратил на себя внимание клуба Серии А слухи
09:40 · Турция
«Бешикташ» нацелился на экс-форварда «Спартака» и «Локомотива»
12 Января
15:29 · Турция
Бывший помощник Гвардиолы возглавил «Галатасарай» 1
13:40 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отдал Бистровича в аренду турецкому клубу 1 официально
Все новости
Рекомендуем