Гомис возвращается в «Галатасарай»

Экс-нападающий французского «Лиона» Бафетимби Гомис близок к возвращению в «Галатасарай», за который выступал в сезоне 2017/18. Последним клубом француза являлся «Аль Хиляль» из Саудовской Аравии. Сейчас же футболиста является свободным агентом.

По сообщениям Фабрицио Романо, недавно Гомис вылетел в Турцию вместе со своим агентом для того, чтобы завершить переход в «Галатасарай». Срок действия контракта и зарплата игрока пока что не сообщаются.

Напомним, что в сезоне 2017/18 Гомис забил 28 голов в чемпионате Турции за «Галатасарай» и стал лучшим бомбардиром лиги. Ранее игрок также выступал за «Суонси», «Лион» и «Сент-Этьен».