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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голкипер «Барселоны» будет защищать цвета «Галатасарая»

31 Января 2022 • 07:31 Комментировать
Аланьяспор
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Галатасарай
2.50 3.55 2.65
06.02 16:00

Запасной вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья будет защищать цвета «Галатасарая», он перейдет туда по соглашению об аренде. У Пеньи мало шансов пробиться в основной состав «Барселоны», и, дабы человек не кис без игровой практики, руководство «блауграны» решило сдать его в аренду испытывающему сложности в турецком чемпионате «Галатасараю».

Впрочем, как уточняет Diario AS, расставаться полностью с Пеньей руководство не желает и в будущем рассчитывает на него, ибо отправляется он в Стамбул на всего лишь четыре месяца. Одним из условий со стороны «Барселоны», на которое согласился «Галатасарай», было взять на себя обязательство по оплате зарплаты голкипера. Теперь каталонцы смогут чуть разгрузить свою бухгалтерскую ведомость.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Барселона Иньяки Пенья трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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