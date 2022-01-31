Голкипер «Барселоны» будет защищать цвета «Галатасарая»

Запасной вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья будет защищать цвета «Галатасарая», он перейдет туда по соглашению об аренде. У Пеньи мало шансов пробиться в основной состав «Барселоны», и, дабы человек не кис без игровой практики, руководство «блауграны» решило сдать его в аренду испытывающему сложности в турецком чемпионате «Галатасараю».

Впрочем, как уточняет Diario AS, расставаться полностью с Пеньей руководство не желает и в будущем рассчитывает на него, ибо отправляется он в Стамбул на всего лишь четыре месяца. Одним из условий со стороны «Барселоны», на которое согласился «Галатасарай», было взять на себя обязательство по оплате зарплаты голкипера. Теперь каталонцы смогут чуть разгрузить свою бухгалтерскую ведомость.