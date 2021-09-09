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Турция

Алекс Тейшейра рассказал, почему сорвался его переход в «Ливерпуль»

09 Сентября 2021 • 22:41 Комментировать
Бешикташ
...
Малатьяспор
11.09 20:00

В августе этого года бывший футболист донецкого «Шахтёра» и сборной Бразилии Алекс Тейшейра на правах свободного агента перебрался в «Бешикташ» из-за того, что его предыдущий клуб «Цзянсу Сунин» прекратил существование.

Впрочем, карьера бразильца могла сложиться совсем по-другому. В 2016 году интерес к игроку проявляли «Интер» и «Ливерпуль», а англичане, согласно слухам, были в шаге от подписания полузащитника. Сам Тейшейра в интервью турецкому изданию CNN Turk рассказал, почему трансфер так и не был осуществлён.

«Всё выглядит так, будто я выбрал Китай ради денег и отказался от возможности поиграть в АПЛ. На самом деле, «Шахтёр» во время переговоров просто постоянно повышал сумму. Как следствие, «Ливерпуль» в какой-то момент отказался продолжать выходить на контакт с украинским клубом», - поделился 31-летний футболист.

Также Тейшейра признался, что кроме него об этих деталях сделки знало только близкое окружение.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Тейшейра
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