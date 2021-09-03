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Турция

Пьянич стал самым дорогим игроком чемпионата Турции

03 Сентября 2021 • 13:19 Комментировать
Бешикташ
...
Малатьяспор
11.09 20:00

Несмотря на то, что Миралем Пьянич долгое время опровергал слухи о своем уходе из «Барселоны», вчера было официально объявлено об аренде боснийца в «Бешикташ». Каталонцы намерены разгрузить зарплатную ведомость, поэтому решились на подобный шаг.

Эксперты портала Transfermarkt сегодня определили сборную самых дорогих футболистов турецкого чемпионата. Как оказалось, Пьянич дороже всех оценивается в Суперлиге, его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро. На втором и третьем местах – голкипер Угюрчан Чакир из «Трабзонспора» и Диего Росси из «Фенербахче», который тоже перебрался в Турцию этим летом.

Дебютировать за «Бешикташ» полузащитник может уже 11 сентября в матче против «Малатьяспора».

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Миралем Пьянич Чемпионат Турции
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