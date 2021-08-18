«Бешикташ» обрадовал армию своих фанатов переходом в свои ряды форварда Миши Бачуайи. Авторитетный источник – портал transfermarkt – утверждает, что турецкий клуб арендовал бельгийского игрока у «Челси» на сезон 2021/2022 за 150 тысяч евро.

«Бешикташ» представил Миши Бачуайи эффектным роликом, нарядив новичка в костюм Бэтмена.

Отметим, что в последние годы Миши Бачуйи то и дело скитается по арендам. На таких условиях бельгиец выступал за дортмундскую «Боруссию», «Валенсию» и «Кристал Пэлас».

Добавим, что новый чемпионат «Бешикташ» начал с победы над «Ризеспором» с результатом 3:0.