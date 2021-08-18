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Турция

​Бачуайи нарядили в Бэтмена в новом клубе официально

18 Августа 2021 • 15:34 Комментировать
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«Бешикташ» обрадовал армию своих фанатов переходом в свои ряды форварда Миши Бачуайи. Авторитетный источник – портал transfermarkt – утверждает, что турецкий клуб арендовал бельгийского игрока у «Челси» на сезон 2021/2022 за 150 тысяч евро.

«Бешикташ» представил Миши Бачуайи  эффектным роликом, нарядив новичка в костюм Бэтмена.

 

Отметим, что в последние годы Миши Бачуйи то и дело скитается по арендам. На таких условиях бельгиец выступал за дортмундскую «Боруссию», «Валенсию» и «Кристал Пэлас».

Добавим, что новый чемпионат «Бешикташ» начал с победы над «Ризеспором» с результатом 3:0.  

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Евро-Футбол.Ру,
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