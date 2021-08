«Бешикташ» обрадовал армию своих фанатов переходом в свои ряды форварда Миши Бачуайи. Авторитетный источник – портал transfermarkt – утверждает, что турецкий клуб арендовал бельгийского игрока у «Челси» на сезон 2021/2022 за 150 тысяч евро.

«Бешикташ» представил Миши Бачуайи эффектным роликом, нарядив новичка в костюм Бэтмена.

O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!



Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb