Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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Озил рискует пропустить два месяца из-за травмы

06 Марта 2021, 12:25,

Атакующий полузащитник «Фенербахче» Месут Озил серьезно травмировался в домашнем поединке 28-го тура турецкой Суперлиги против «Антальяспора». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Как информируют турецкие СМИ, 32-летний немецкий футболист травмировал лодыжку. Из-за этого повреждения Месут проведет в лазарете от шести до восьми недель.

Напомним, что полузащитник перебрался в стамбульский гранд из лондонского «Арсенала» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Озил провел шесть поединков, в которых не отметился результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Месут Озил
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