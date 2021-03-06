Озил рискует пропустить два месяца из-за травмы

Атакующий полузащитник «Фенербахче» Месут Озил серьезно травмировался в домашнем поединке 28-го тура турецкой Суперлиги против «Антальяспора». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Как информируют турецкие СМИ, 32-летний немецкий футболист травмировал лодыжку. Из-за этого повреждения Месут проведет в лазарете от шести до восьми недель.

Напомним, что полузащитник перебрался в стамбульский гранд из лондонского «Арсенала» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Озил провел шесть поединков, в которых не отметился результативными действиями.