Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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Озил травмировался в матче «Фенербахче» против «Антальяспора»

04 Марта 2021, 22:46,

Бывший лидер лондонского «Арсенала» Месут Озил в четверг проводил седьмой матч за «Фенербахче» и в противостоянии с «Антальяспором» (1:1) подвернул ногу. Экс-игрока сборной Германии заменили из-за травмы в начале второго тайма. Пока рано судить о характере и сложности повреждения, но есть опасения, что только-только начавший набирать форму после девятимесячного отсутствия на поле Озил может выбыть надолго.

«Фенербахче» бьется за первый чемпионский титул с сезона 2013/14 и надеется на помощь Озила, который пока так и не отметился результативными действиями в Суперлиге Турции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фенербахче, Месут Озил
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