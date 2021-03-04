Озил травмировался в матче «Фенербахче» против «Антальяспора»

Бывший лидер лондонского «Арсенала» Месут Озил в четверг проводил седьмой матч за «Фенербахче» и в противостоянии с «Антальяспором» (1:1) подвернул ногу. Экс-игрока сборной Германии заменили из-за травмы в начале второго тайма. Пока рано судить о характере и сложности повреждения, но есть опасения, что только-только начавший набирать форму после девятимесячного отсутствия на поле Озил может выбыть надолго.

«Фенербахче» бьется за первый чемпионский титул с сезона 2013/14 и надеется на помощь Озила, который пока так и не отметился результативными действиями в Суперлиге Турции.