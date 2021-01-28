Озил: «Обещаю сражаться за «Фенербахче» до последнего дня контракта»

Хавбек Месут Озил высказался о своем переходе из лондонского «Арсенала» в стамбульский «Фенербахче».

«Настало время начать новую страницу карьеры с «Фенербахче». Это клуб моего детства. Хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. Я начинаю новый этап своей жизни и карьеры. Обещаю сражаться за эту команду до последнего дня контракта», - гласит сообщение Озила в «Инстаграме».

Напомним, что Озил защищал цвета лондонского «Арсенала» с 2013-го года. В январе текущего года футболист договорился с «канонирами» о досрочном расторжении трудового соглашения, после чего переехал в Турцию.