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Озил: «Обещаю сражаться за «Фенербахче» до последнего дня контракта»

28 Января 2021, 08:23,

Global Look Press

Хавбек Месут Озил высказался о своем переходе из лондонского «Арсенала» в стамбульский «Фенербахче».

«Настало время начать новую страницу карьеры с «Фенербахче». Это клуб моего детства. Хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие. Я начинаю новый этап своей жизни и карьеры. Обещаю сражаться за эту команду до последнего дня контракта», - гласит сообщение Озила в «Инстаграме».

Напомним, что Озил защищал цвета лондонского «Арсенала» с 2013-го года. В январе текущего года футболист договорился с «канонирами» о досрочном расторжении трудового соглашения, после чего переехал в Турцию.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Месут Озил
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
28 Января 2021, 09:59

Верится с трудом, учитывая его прошлое в Арсе. Да и в какую-то аномальную статистику в Фенербахче пока что тоже.

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