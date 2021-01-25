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​«Фенербахче» раскрыл финансовые детали сделки по Озилу

25 Января 2021, 16:50,

Global Look Press

Месут Озил стал игроком «Фенербахче» и уже начал заниматься с новой командой. В понедельник стамбульский клуб отправил в публичную платформу информацию о финансовых деталях трансферной сделки.

«Фенербахче» не будет платить «Арсеналу» за трансфер Озила. Стамбульский клуб может выплатить «канонирам» до 1,75 млн евро в качестве бонусов за достижение определённых спортивных результатов.

До конца текущего сезона «Фенербахче» не будет платить Озилу зарплату, а вот течение трёх последующих сезонов немец будет получать по 3 миллиона евро. Также в этот период футболисту выплатят 550 тысяч евро в качестве подписного бонуса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фенербахче, Месут Озил
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