​«Фенербахче» раскрыл финансовые детали сделки по Озилу

Месут Озил стал игроком «Фенербахче» и уже начал заниматься с новой командой. В понедельник стамбульский клуб отправил в публичную платформу информацию о финансовых деталях трансферной сделки.

«Фенербахче» не будет платить «Арсеналу» за трансфер Озила. Стамбульский клуб может выплатить «канонирам» до 1,75 млн евро в качестве бонусов за достижение определённых спортивных результатов.

До конца текущего сезона «Фенербахче» не будет платить Озилу зарплату, а вот течение трёх последующих сезонов немец будет получать по 3 миллиона евро. Также в этот период футболисту выплатят 550 тысяч евро в качестве подписного бонуса.