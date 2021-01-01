Игрок «Галатасарая» оказался в больнице из-за новогоднего фейерверка

Футболист «Галатасарая» Омар Элабделлауи оказался в больнице с повреждением глаз и ожогами на лице, о чём сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Как сообщается в СМИ, Элабделлауи пострадал от новогоднего фейерверка в ночь с 2020 на 2021 год.

«Галатасарай» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда в четырнадцати прошедших поединках чемпионата смогла раздобыть двадцать девять зачётных баллов.

Омар Элабделлауи выступает за «Галатасарай» с лета 2020 года. В десяти матчах текущего чемпионата защитник не отмечался результативными действиями.