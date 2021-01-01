Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2019-2020
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Игрок «Галатасарая» оказался в больнице из-за новогоднего фейерверка

01 Января 2021, 19:41,


Футболист «Галатасарая» Омар Элабделлауи оказался в больнице с повреждением глаз и ожогами на лице, о чём сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Как сообщается в СМИ, Элабделлауи пострадал от новогоднего фейерверка в ночь с 2020 на 2021 год.

«Галатасарай» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда в четырнадцати прошедших поединках чемпионата смогла раздобыть двадцать девять зачётных баллов.

Омар Элабделлауи выступает за «Галатасарай» с лета 2020 года. В десяти матчах текущего чемпионата защитник не отмечался результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Галатасарай, Омар Элабделлауи
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Комментарии (1)
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1
Zenituwka
01 Января 2021, 21:18

Надёжный защитник, даже фейерверк мимо не проскочит

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