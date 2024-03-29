Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Тренер «Порту» Консейсау угрожает уйти из футбола после «лживых обвинений»

29 Марта 2024 • 15:21 Комментировать

Тренера «Порту» Сержиу Консейсау обвинили в нападении на судью и мэра во время детского турнира в Испании. Известный специалист дал комментарий на этот счёт.

«Я уйду из футбола, если мне придётся доказывать правду. Моя честь как мужчины и отца для меня важнее работы.

Это ложные и лживые обвинения со стороны человека, который должен нести ответственность, ведь он представляет власть в Испании. Мои адвокаты находятся там, чтобы сделать то, что нужно.

Он [Мануэль Баррозу] несколько раз напал на моего 22-летнего сына [он тоже смотрел игру]. А затем он начал шквал лжи и обвинений, которые опровергали присутствующие. Он даже потерял последовательность в заявлениях, поскольку лгал. Это нанесло огромный ущерб моей семье», - сказал Консейсау журналистам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Порту Сержиу Консейсау
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси обратился к «Барселоне» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Ромеу уволен из «Барселоны» Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Мудрость Мудрика: Украина прорвалась на Евро-2024, зачехлив Исландию волевой победой Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити»
«Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Четыре гранда АПЛ связались с «Реалом» по поводу трансфера форварда Сборная Колумбии с Кассьеррой и Карраскалем обыграла Испанию в Лондоне
Спортивные новости
Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в США «Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в плей-офф КХЛ, сравняв счёт в серии Канарейкин оценил работу Фёдорова в ЦСКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.03.24 в 18:30
Жил Висенте Жил Висенте
Фамаликан Фамаликан
2.38 3.10 3.05
Видео
29.03.24 в 21:00
Бенфика Бенфика
Шавиш Шавиш
1.14 8.00 15.00
Видео
29.03.24 в 23:30
Эштрела Эштрела
Спортинг Л Спортинг Л
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Марта
15:21 · Португалия. Примейра-лига
Тренер «Порту» Консейсау угрожает уйти из футбола после «лживых обвинений»
28 Марта
21:41 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ следят за форвардом «Фейеноорда» слухи
27 Марта
23:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на защитника «Порту»
18:41 · Португалия. Примейра-лига
Летом «Спортинг» планирует заработать 200 миллионов евро на продажах игроков слухи
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал выбор между Тони и нападающим из чемпионата Португалии
03:47 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» поражены ценником звезды «Спортинга» 1 слухи
26 Марта
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересен игрок сборной Турции
14:45 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» – один из клубов, которым интересен форвард «Спортинга» с ценником в 100 миллионов евро 1
12:59 · Англия. Премьер-лига
Соседи из Лондона поспорят с «Арсеналом» за Диоманде
09:40 · Португалия. Примейра-лига
Чемпион мира ди Мария получает угрозы
08:34 · Англия. Премьер-лига
Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена 1
25 Марта
23:14 · Португалия. Примейра-лига
Известный агент считает, что «Бенфика» будет отличным вариантом для Моуринью
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал новичка в оборону – начались переговоры
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересны два защитника «Спортинга»
15:50 · Португалия. Примейра-лига
Консейсау обвиняют в нападении на судью и мэра
Все новости
Рекомендуем