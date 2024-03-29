Тренер «Порту» Консейсау угрожает уйти из футбола после «лживых обвинений»

Тренера «Порту» Сержиу Консейсау обвинили в нападении на судью и мэра во время детского турнира в Испании. Известный специалист дал комментарий на этот счёт.

«Я уйду из футбола, если мне придётся доказывать правду. Моя честь как мужчины и отца для меня важнее работы.

Это ложные и лживые обвинения со стороны человека, который должен нести ответственность, ведь он представляет власть в Испании. Мои адвокаты находятся там, чтобы сделать то, что нужно.

Он [Мануэль Баррозу] несколько раз напал на моего 22-летнего сына [он тоже смотрел игру]. А затем он начал шквал лжи и обвинений, которые опровергали присутствующие. Он даже потерял последовательность в заявлениях, поскольку лгал. Это нанесло огромный ущерб моей семье», - сказал Консейсау журналистам.