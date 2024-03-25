Консейсау обвиняют в нападении на судью и мэра

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау обвиняется в нападении на судью и мэра испанского города. Как сообщает португальский Record со ссылкой на El Desmarque, во время юношеского турнира в Испании Консейсау выругался в адрес арбитра, а позже, по завершению матча, направился к раздевалке, где случилась стычка.

«Вы не знаете, с кем разговариваете», - такую фразу в адрес организаторов приписывают Консейсау.

Отмечается, что Консейсау вёл себя высокомерно и грубил.

Добавим, что первая команда «Порту» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии.