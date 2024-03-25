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Чемпионат Португалии

Известный агент считает, что «Бенфика» будет отличным вариантом для Моуринью

25 Марта 2024 • 23:14 Комментировать

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза назвал вариант для будущего трудоустройства Жозе Моуринью. По его словам, отличным выбором м для тренера будет возвращение в один из топ-клубов Португалии, лиссабонскую «Бенфику».

«Его первая команда, где он работал самостоятельно как главный тренер. Он знает, «Бенфика» – это сила, где можно создать спортивные условия, чтобы достичь цели», - рассуждает Барбоза в разговоре с Legalbet.

Не тренирует Жозе уже более двух месяцев – в январе специалист покинул римскую «Рому».

Ранее Барбоза рассказал, почему Моуринью не подойдёт чемпионат России.

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