Агент объяснил, почему Моуринью не хочет работать в России

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможной работе в России бывшего наставника «Ромы» Жозе Моуринью.

«Моуринью в том положении, чтобы приехать в Россию и отдыхать? Нет. Если бы Моуринью хотел просто отдыхать, то принял бы предложение из Саудовской Аравии», — приводит слова Барбозы Legalbet.

По словам агента, Моуринью понимает, что в России непростой футбол и есть много больших матчей.

На данный момент 61-летний португалец находится без работы, ведь в январе он был уволен с должности главного тренера итальянской «Ромы». Напомним, под его руководством клуб выиграл Лигу конференций.