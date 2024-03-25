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Агент объяснил, почему Моуринью не хочет работать в России

25 Марта 2024 • 19:56 Комментировать

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможной работе в России бывшего наставника «Ромы» Жозе Моуринью.

«Моуринью в том положении, чтобы приехать в Россию и отдыхать? Нет. Если бы Моуринью хотел просто отдыхать, то принял бы предложение из Саудовской Аравии», — приводит слова Барбозы Legalbet.

По словам агента, Моуринью понимает, что в России непростой футбол и есть много больших матчей.

На данный момент 61-летний португалец находится без работы, ведь в январе он был уволен с должности главного тренера итальянской «Ромы». Напомним, под его руководством клуб выиграл Лигу конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Паулу Барбоза
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