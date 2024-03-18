«Спортинг» вернулся на вершину, забив 6 мячей «Боавиште»

26-й тур чемпионата Португалии закрывали «Спортинг» и «Боавишта». Гайус Макута вывел гостей вперед на третьей минуте. Соперник быстро отыгрался, но гол Франисшку Тринкана отменили. А вот на 45-й минуте Виктор Дьёкереш по правилам сыграл на добивании - 1:1.

Жуан Паулинью стал автором победного гола ударом с лета. Вскоре Дьёкереш еще раз забил с игры, а затем и с пенальти. Пятый гол оформил Нуну Сантуш, которого вывели на убойную позицию. Точку поставил ударом головой Паулинью - 6:1.

«Спортинг» вернул себе лидерство, потеснив «Бенфику». «Боавишта» делит восьмое место.