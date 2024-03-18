«Спортинг» вернулся на вершину, забив 6 мячей «Боавиште»

26-й тур чемпионата Португалии закрывали «Спортинг» и «Боавишта». Гайус Макута вывел гостей вперед на третьей минуте. Соперник быстро отыгрался, но гол Франисшку Тринкана отменили. А вот на 45-й минуте Виктор Дьёкереш по правилам сыграл на добивании - 1:1.
Жуан Паулинью стал автором победного гола ударом с лета. Вскоре Дьёкереш еще раз забил с игры, а затем и с пенальти. Пятый гол оформил Нуну Сантуш, которого вывели на убойную позицию. Точку поставил ударом головой Паулинью - 6:1.
«Спортинг» вернул себе лидерство, потеснив «Бенфику». «Боавишта» делит восьмое место.
Протокол игры
|3'Макута Гайус (0:1)
|(1:1) Дьёкереш Виктор45'
|(2:1) Паулинью Жуан54'
|(3:1) Дьёкереш Виктор69'
|(4:1) Дьёкереш Виктор79'
(5:1) Сантуш Нуну II 88'
(6:1) Паулинью Жуан 90'
Израэль Франко•Диоманде Усман73' (Куарежма Эдуарду (73') •Коатес Себастьян•Матеус Рейс55' (Инасиу Гонсалу (55') •Катамо Джени•Юлманд Мортен 33'46' (Браганса Даниэл (46') •Морита Хидемаса85' (Коба Куандреди (85') •Сантуш Нуну II•Тринкан Франсишку84' (Эсгаю Рикарду (84') •Дьёкереш Виктор•Паулинью Жуан
Запасные: Нету Луиш•Сент-Жюст Йерри• 71'Пинту Диогу•Фреснеда Иван
Гонсалвеш Жуан II•Авазьем Чидозье•Абаскаль Родриго42' (Камара Ибраима III (42') •Феррейра Филипе81' (Мачадо Тьяго (81') •Мальейру Педро• 41'Онимаэчи Сопуручукву Бруно•Макута Гайус•Перес Себастьян 78'81' (Вукотич Илия (81') •Рейзиньо Мигель58' (Лоуренсу Бруну II (58') •Агра Салвадор 33'81' (Да Силва Жоэль (81') •Боженик Роберт
Запасные: Гонсало Мигель•Тавареш Мартим•Ватай Масаки•Соуза Томе
17 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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