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Чемпионат Португалии

«Спортинг» вернулся на вершину, забив 6 мячей «Боавиште»

18 Марта 2024 • 01:31 Комментировать
Спортинг Л
6:1
Боавишта
окончен

26-й тур чемпионата Португалии закрывали «Спортинг» и «Боавишта». Гайус Макута вывел гостей вперед на третьей минуте. Соперник быстро отыгрался, но гол Франисшку Тринкана отменили. А вот на 45-й минуте Виктор Дьёкереш по правилам сыграл на добивании - 1:1.

Жуан Паулинью стал автором победного гола ударом с лета. Вскоре Дьёкереш еще раз забил с игры, а затем и с пенальти. Пятый гол оформил Нуну Сантуш, которого вывели на убойную позицию. Точку поставил ударом головой Паулинью - 6:1.

«Спортинг» вернул себе лидерство, потеснив «Бенфику». «Боавишта» делит восьмое место.

Протокол игры  
Спортинг Л6:1Боавишта
  3'Макута Гайус (0:1)
(1:1) Дьёкереш Виктор45'  
(2:1) Паулинью Жуан54'  
(3:1) Дьёкереш Виктор69'  
(4:1) Дьёкереш Виктор79'  

(5:1) Сантуш Нуну II 88'

(6:1) Паулинью Жуан 90'

  
Израэль ФранкоДиоманде Усман 73' (Куарежма Эдуарду ( 73') Коатес СебастьянМатеус Рейс 55' (Инасиу Гонсалу ( 55') Катамо ДжениЮлманд Мортен  33' 46' (Браганса Даниэл ( 46') Морита Хидемаса 85' (Коба Куандреди ( 85') Сантуш Нуну IIТринкан Франсишку 84' (Эсгаю Рикарду ( 84') Дьёкереш ВикторПаулинью Жуан
Запасные: Нету ЛуишСент-Жюст Йерри  71'Пинту ДиогуФреснеда Иван
Гонсалвеш Жуан IIАвазьем ЧидозьеАбаскаль Родриго 42' (Камара Ибраима III ( 42') Феррейра Филипе 81' (Мачадо Тьяго ( 81') Мальейру Педро  41'Онимаэчи Сопуручукву БруноМакута ГайусПерес Себастьян  78' 81' (Вукотич Илия ( 81') Рейзиньо Мигель 58' (Лоуренсу Бруну II ( 58') Агра Салвадор  33' 81' (Да Силва Жоэль ( 81') Боженик Роберт
Запасные: Гонсало МигельТавареш МартимВатай МасакиСоуза Томе
17 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Боавишта Спортинг Лиссабон

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