Роналду назвал клуб, в котором закончит карьеру

«Я завершу в «Спортинге». Хочу отдать должное этому клубу, даже если проведу всего один сезон. Они нашли и воспитали меня. Без «Спортинга» я бы, наверное, работал в McDonalds», - приводятся слова звездного футболиста в аккаунте TCR.