Роналду назвал клуб, в котором закончит карьеру

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, где собирается завершить игровую карьеру. По словам 39-летнего нападающего, он намерен вернуться в Португалию.
«Я завершу в «Спортинге». Хочу отдать должное этому клубу, даже если проведу всего один сезон. Они нашли и воспитали меня. Без «Спортинга» я бы, наверное, работал в McDonalds», - приводятся слова звездного футболиста в аккаунте TCR.
Напомним, что Криштиану находился в системе лиссабонского клуба с 1997 по 2003 год.
В «Аль-Наср» Роналду перешел в январе 2023 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025-го.
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