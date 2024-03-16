Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Роналду - лучший вингер в истории АПЛ»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс назвал лучшего вингера в истории Английской премьер-лиги. Его выбор пал на португальца Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед».

«Роналду должен быть первым. Против него было очень тяжело играть», - передает слова Ричардса Football365.

Напомним, что Криштиану выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 и 2021 по 2022 год. В настоящий момент 39-летний нападающий является игроком саудовского «Аль-Насра». В текущем сезоне Роналду забил 23 гола и отдал девять ассистов в 22 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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