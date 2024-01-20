«Бенфика» одолела «Боавишту» благодаря голу ди Марии

В 18-м туре Примейры «Бенфика» принимала «Боавишту», середняка чемпионата Португалии. Лиссабонцы создали уйму моментов и не раз отправляли мяч в сетку, но им засчитали только один гол. Гости же за 90 минут лишь дважды били по воротам.
На 47-й минуте Анхель ди Мария после точного удара оказался в объятиях партнеров, но благодаря системе ВАР гол отменили. А вот на 61-й аргентинец уже забил по правилам, этот удар стал победным - 1:0. На четвертой добавленной минуте ди Мария ассистировал Маркосу Леонардо - 2:0.
«Бенфика» уступает лидирующему «Спортингу» всего одно очко, «Боавишта» - девятая.Протокол игры
|(1:0) Ди Мария Анхель61'
|(2:0) Леонардо Маркос90'
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик•Силва Антониу•Отаменди Николас• 49'Родригес Фелипе II•Флорентину 56'69' (Араужу Томаш (69') •Кекчю Оркун86' (Невеш Жоау (86') •Ди Мария Анхель90' (Муса Петар (90') •Силва Рафа 55'90' (Нерес Давид (90') •Мариу Жоау•Кабрал Артур70' (Леонардо Маркос (70')
Гонсалвеш Жуан II• 57'Агра Салвадор90' (Мачадо Тьяго (90') •Сассо Венсан•Абаскаль Родриго•Сантос Луис•Перес Себастьян• 80'Макута Гайус•Лоуренсу Бруну II80' (Берна (80') •Рейзиньо Мигель81' (Вукотич Илия (81') • 86'Мораиш Тиагу•Боженик Роберт
19 января. Стадион "Эштадиу да Луш".
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