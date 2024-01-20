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Чемпионат Португалии

«Бенфика» одолела «Боавишту» благодаря голу ди Марии

20 Января 2024 • 01:15 Комментировать
Бенфика
2:0
Боавишта
окончен

В 18-м туре Примейры «Бенфика» принимала «Боавишту», середняка чемпионата Португалии. Лиссабонцы создали уйму моментов и не раз отправляли мяч в сетку, но им засчитали только один гол. Гости же за 90 минут лишь дважды били по воротам.

На 47-й минуте Анхель ди Мария после точного удара оказался в объятиях партнеров, но благодаря системе ВАР гол отменили. А вот на 61-й аргентинец уже забил по правилам, этот удар стал победным - 1:0. На четвертой добавленной минуте ди Мария ассистировал Маркосу Леонардо - 2:0.

«Бенфика» уступает лидирующему «Спортингу» всего одно очко, «Боавишта» - девятая.Протокол игры

 
Бенфика2:0Боавишта
(1:0) Ди Мария Анхель61'  
(2:0) Леонардо Маркос90'  
Трубин АнатолийЭурснес ФредрикСилва АнтониуОтаменди Николас  49'Родригес Фелипе IIФлорентину  56' 69' (Араужу Томаш ( 69') Кекчю Оркун 86' (Невеш Жоау ( 86') Ди Мария Анхель 90' (Муса Петар ( 90') Силва Рафа  55' 90' (Нерес Давид ( 90') Мариу ЖоауКабрал Артур 70' (Леонардо Маркос ( 70')
Запасные: Соареш СамуэлПриоште ДиогуАльваро ФернандесГовейя Тьягу
Гонсалвеш Жуан II  57'Агра Салвадор 90' (Мачадо Тьяго ( 90') Сассо ВенсанАбаскаль РодригоСантос ЛуисПерес Себастьян  80'Макута ГайусЛоуренсу Бруну II 80' (Берна ( 80') Рейзиньо Мигель 81' (Вукотич Илия ( 81'  86') Мораиш ТиагуБоженик Роберт
Запасные: Гонсало МигельДа Силва ЖоэльТавареш МартимВатай МасакиСоуза ТомеДе Сантис Джериел
19 января. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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