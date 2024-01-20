«Бенфика» одолела «Боавишту» благодаря голу ди Марии

В 18-м туре Примейры «Бенфика» принимала «Боавишту», середняка чемпионата Португалии. Лиссабонцы создали уйму моментов и не раз отправляли мяч в сетку, но им засчитали только один гол. Гости же за 90 минут лишь дважды били по воротам.

На 47-й минуте Анхель ди Мария после точного удара оказался в объятиях партнеров, но благодаря системе ВАР гол отменили. А вот на 61-й аргентинец уже забил по правилам, этот удар стал победным - 1:0. На четвертой добавленной минуте ди Мария ассистировал Маркосу Леонардо - 2:0.

«Бенфика» уступает лидирующему «Спортингу» всего одно очко, «Боавишта» - девятая.Протокол игры