«Порту» разобрался с «Брагой» и выиграл кубок Португалии

В финале Кубка Португалии играли «Брага» и «Порту». Хотя команды финишировали в тройке Примейры, сегодня никакой борьбы не получилось, «драконы» были на две головы выше соперника. Первый тайм прошёл без явных голевых моментов, а нули на табло исправились после перерыва. Прострел номинальных гостей, и Андре Орта на перехвате срезал мяч в свои ворота. «Брага» 17 минут провела в большинстве, но никак не использовала лишнего игрока, а как только составы уравнялись, набежавший Отавио замкнул атаку левым флангом - 2:0.
«Порту» в 19-й раз стал обладателем национального кубка.
Протокол игры
|53'Орта Андре (0:1)
|81'Отавио Эдмилсон (0:2)
Матеус Лима•Гомес Виктор 66'70' (Банза Симон (70') •Тормена Витор75' (Пицци Луиш (75') •Ньякате Сику• 79'Борха Кристиан 35'58' (Джало Альваро (58') •Медейруш Юри58' (Мендес Юсафат (58') •Орта Андре 30'59' (Рачич Урош (59') •Али Мохамед Альмоатасембеллах•Брума Арминду• 85'Руис Абель•Орта Рикарду
Рамош Клаудиу•Пепе VI• 85'Пепе Кеплер•Маркано Иван•Венделл Боргес• 62'Отавио Эдмилсон• 25'Урибе Матеус• 72'Эуштакиу Стивен•Галено Вандерсон• 60'Тареми Мехди• 76'Эванилсон44' (Мартинес Антонио III (44'Занузи Зайду67')
04 июня.
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