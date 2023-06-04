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Чемпионат Португалии

«Порту» разобрался с «Брагой» и выиграл кубок Португалии

04 Июня 2023 • 21:17 Комментировать
Брага
0:2
Порту
окончен

В финале Кубка Португалии играли «Брага» и «Порту». Хотя команды финишировали в тройке Примейры, сегодня никакой борьбы не получилось, «драконы» были на две головы выше соперника. Первый тайм прошёл без явных голевых моментов, а нули на табло исправились после перерыва. Прострел номинальных гостей, и Андре Орта на перехвате срезал мяч в свои ворота. «Брага» 17 минут провела в большинстве, но никак не использовала лишнего игрока, а как только составы уравнялись, набежавший Отавио замкнул атаку левым флангом - 2:0.

«Порту» в 19-й раз стал обладателем национального кубка.

Протокол игры  
Брага0:2Порту
  53'Орта Андре (0:1)
  81'Отавио Эдмилсон (0:2)
Матеус ЛимаГомес Виктор  66' 70' (Банза Симон ( 70') Тормена Витор 75' (Пицци Луиш ( 75') Ньякате Сику  79'Борха Кристиан  35' 58' (Джало Альваро ( 58') Медейруш Юри 58' (Мендес Юсафат ( 58') Орта Андре  30' 59' (Рачич Урош ( 59') Али Мохамед АльмоатасембеллахБрума Арминду  85'Руис АбельОрта Рикарду
Запасные: Каштру АндреМагальяйнш ТьягуСатчи СердарПаулу Оливейра
Рамош КлаудиуПепе VI  85'Пепе КеплерМаркано ИванВенделл Боргес  62'Отавио Эдмилсон  25'Урибе Матеус  72'Эуштакиу СтивенГалено Вандерсон  60'Тареми Мехди  76'Эванилсон 44' (Мартинес Антонио III ( 44'Занузи Зайду 67')
Запасные: Кардозу ФабиуГруйич МаркоЛодер ДэнниКонсейсау Родригу  66'Верон ГабриэлКошта ДиогуФранко Андре
04 июня.

 

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