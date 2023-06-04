«Порту» разобрался с «Брагой» и выиграл кубок Португалии

В финале Кубка Португалии играли «Брага» и «Порту». Хотя команды финишировали в тройке Примейры, сегодня никакой борьбы не получилось, «драконы» были на две головы выше соперника. Первый тайм прошёл без явных голевых моментов, а нули на табло исправились после перерыва. Прострел номинальных гостей, и Андре Орта на перехвате срезал мяч в свои ворота. «Брага» 17 минут провела в большинстве, но никак не использовала лишнего игрока, а как только составы уравнялись, набежавший Отавио замкнул атаку левым флангом - 2:0.

«Порту» в 19-й раз стал обладателем национального кубка.