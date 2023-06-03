Кошта покинет «Порту», на вратаря претендуют три клуба АПЛ

Голкипер «Порту» Диогу Кошта скоро сменит клуб.

Несмотря на долгосрочный контракт, 23-летний игрок не останется на родине в предстоящее трансферное окно, и наиболее вероятное место продолжения его карьеры – Англия. По данным Sport Witness, Кошта интересен «Челси», «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед». Фаворитом в споре за голкипера сборной Португалии считаются «красные дьяволы».

Напомним, что отступные, прописанные в контракте Диогу Кошты с «Порту», составляют 75 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 млн евро.

В сезоне-2022/23 Кошта отыграл 41 матч за «драконов», пропустив 30 голов.