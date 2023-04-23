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«Бенфика» обыграла аутсайдера и вернула 4-очковый отрыв

23 Апреля 2023 • 22:30 Комментировать
Бенфика
1:0
Эшторил
окончен

После двух поражений кряду «Бенфика» рисковала окончательной потерей гандикапа, но всё уже удачно сыграла против аутсайдеров из «Эшторила». «Орлы» в домашнем поединке доминировали на поле, не реализовали пенальти (Жоау Мариу), но все же выиграли первый тайм и матч в целом после голевого удара Николаса Отаменди - 1:0.

«Бенфика» оторвалась от ближайшего конкурента на четыре очка, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Бенфика1:0Эшторил
(1:0) Отаменди Николас44'  
Влаходимос ОдиссеасЭурснес ФредрикОтаменди Николас  60'Силва АнтониуГримальдо Алехандро  90'Невеш ЖоауШикинью Франциску 64' (Муса Петар ( 64') Мариу ЖоауСилва РафаНерес Давид 86' (Гуэдеш Гонсалу ( 86') Рамуш Гонсалу 64' (Флорентину ( 64')
Запасные: Соареш СамуэлРодригес Фелипе IIСкьеллеруп АндреасЖилберто ЖуниорРистич МихайлоЛукас VI
Фигейра ДаниэльСантос ТиагоВитал БернардоАлвару ПедруЖуанзинью КарлушJoao Marques 77' (Маркес Алехандро ( 77') Гамбоа Жоау 77' (Силики Джеймс ( 77'  90') Карвалью ЖоауCarlos Eduardo IIIКассиано Диас 77' (Гитан Рафик ( 77') Араужу Тьягу 46' (Шику Жеральдес ( 46'  90')
Запасные: Мартинш РодригуМешер АндреСилва Педру VIIКарлос Жоао IIIНдиайе Мор
23 апреля. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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