«Бенфика» обыграла аутсайдера и вернула 4-очковый отрыв

После двух поражений кряду «Бенфика» рисковала окончательной потерей гандикапа, но всё уже удачно сыграла против аутсайдеров из «Эшторила». «Орлы» в домашнем поединке доминировали на поле, не реализовали пенальти (Жоау Мариу), но все же выиграли первый тайм и матч в целом после голевого удара Николаса Отаменди - 1:0.
«Бенфика» оторвалась от ближайшего конкурента на четыре очка, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Отаменди Николас44'
Влаходимос Одиссеас•Эурснес Фредрик•Отаменди Николас• 60'Силва Антониу•Гримальдо Алехандро• 90'Невеш Жоау•Шикинью Франциску64' (Муса Петар (64') •Мариу Жоау•Силва Рафа•Нерес Давид86' (Гуэдеш Гонсалу (86') •Рамуш Гонсалу64' (Флорентину (64')
Фигейра Даниэль•Сантос Тиаго•Витал Бернардо•Алвару Педру•Жуанзинью Карлуш•Joao Marques77' (Маркес Алехандро (77') •Гамбоа Жоау77' (Силики Джеймс (77') • 90'Карвалью Жоау•Carlos Eduardo III•Кассиано Диас77' (Гитан Рафик (77') •Араужу Тьягу46' (Шику Жеральдес (46') 90'
23 апреля. Стадион "Эштадиу да Луш".
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