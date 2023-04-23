«Бенфика» обыграла аутсайдера и вернула 4-очковый отрыв

После двух поражений кряду «Бенфика» рисковала окончательной потерей гандикапа, но всё уже удачно сыграла против аутсайдеров из «Эшторила». «Орлы» в домашнем поединке доминировали на поле, не реализовали пенальти (Жоау Мариу), но все же выиграли первый тайм и матч в целом после голевого удара Николаса Отаменди - 1:0.

«Бенфика» оторвалась от ближайшего конкурента на четыре очка, соперник - четвертый с конца.