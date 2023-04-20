Гримальдо: «Не знаю, в каком клубе окажусь летом»

Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо не определился со своим будущим.

Контракт 27-летнего футболиста истекает через два с небольшим месяца, и в настоящий момент стороны не договорились о новом соглашении. Сам испанец признался, что до сих пор не знает, продолжит ли играть в «Бенфике»: «Я не знаю, каким будет мой следующий шаг. Я могу как остаться в «Бенфике», так и уйти в качестве свободного агента после завершения сезона. Сейчас я сосредоточен на нашем выступлении в чемпионате Португалии», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо латераля.

В текущей кампании Алехандро Гримальдо принял участие в 48 матчах «Бенфики», отметившись пятью голами и 14 ассистами.