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Чемпионат Португалии

Гримальдо: «Не знаю, в каком клубе окажусь летом»

20 Апреля 2023 • 21:00 Комментировать
Бенфика
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Эшторил
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23.04 20:00

Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо не определился со своим будущим.

Контракт 27-летнего футболиста истекает через два с небольшим месяца, и в настоящий момент стороны не договорились о новом соглашении. Сам испанец признался, что до сих пор не знает, продолжит ли играть в «Бенфике»: «Я не знаю, каким будет мой следующий шаг. Я могу как остаться в «Бенфике», так и уйти в качестве свободного агента после завершения сезона. Сейчас я сосредоточен на нашем выступлении в чемпионате Португалии», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо латераля.

В текущей кампании Алехандро Гримальдо принял участие в 48 матчах «Бенфики», отметившись пятью голами и 14 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Алехандро Гримальдо
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БЕНФИКА ЭШТОРИЛ
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