«Порту» не без труда одолел аутсайдера

В 24-м туре Примейры «Порту» принимал аутсайдеров из «Эшторила», которые в итоге едва не прервали четырехматчевую серию поражений. Марко Груйич быстро открыл счет, а на гол соперника тут же ответил метким ударом Андре Франко. После перерыва «Эшторил» отыгрался с пенальти, но и пропустил в третий раз также с 11 метров. Мехди Тареми вырвал для «драконов» победу и позволил им закрепиться на втором месте, сократив отставание от «Бенфики» до пяти очков.
Протокол игры
|(1:0) Груйич Марко9'
|27'Говейя Тьягу (1:1)
|(2:1) Франко Андре31'
|67'Шику Жеральдес (2:2)
|(3:2) Тареми Мехди73'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III56' (Консейсау Родригу (56') •Пепе Кеплер• 67'Кардозу Фабиу•Занузи Зайду•Франко Андре•Груйич Марко 4'46' (Урибе Матеус (46') •Эуштакиу Стивен69' (Тареми Мехди (69') •Отавио Эдмилсон•Лодер Дэнни74' (Пепе VI (74') •Мартинес Антонио III69' (Галено Вандерсон (69')
Запасные: Карму Давид•Верон Габриэл•Рамош Клаудиу•Венделл Боргес
Фигейра Даниэль•Сантос Тиаго• 53'Алвару Педру•Мешер Андре•Араужу Тьягу•Гамбоа Жоау 90'90' (Карлос Жоао III (90') •Карвалью Жоау•Говейя Тьягу•Шику Жеральдес• 15'Гитан Рафик74' (Carlos Eduardo III (74') •Кассиано Диас 20'79' (Маркес Алехандро (79')
10 марта. Стадион "Драгау" (Порту).
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