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Чемпионат Португалии

«Порту» не без труда одолел аутсайдера

11 Марта 2023 • 01:17 Комментировать
Порту
3:2
Эшторил
окончен

В 24-м туре Примейры «Порту» принимал аутсайдеров из «Эшторила», которые в итоге едва не прервали четырехматчевую серию поражений. Марко Груйич быстро открыл счет, а на гол соперника тут же ответил метким ударом Андре Франко. После перерыва «Эшторил» отыгрался с пенальти, но и пропустил в третий раз также с 11 метров. Мехди Тареми вырвал для «драконов» победу и позволил им закрепиться на втором месте, сократив отставание от «Бенфики» до пяти очков.

Протокол игры  
Порту3:2Эшторил
(1:0) Груйич Марко9'  
  27'Говейя Тьягу (1:1)
(2:1) Франко Андре31'  
  67'Шику Жеральдес (2:2)
(3:2) Тареми Мехди73'  
Кошта ДиогуМариу Жоау III 56' (Консейсау Родригу ( 56') Пепе Кеплер  67'Кардозу ФабиуЗанузи ЗайдуФранко АндреГруйич Марко  4' 46' (Урибе Матеус ( 46') Эуштакиу Стивен 69' (Тареми Мехди ( 69') Отавио ЭдмилсонЛодер Дэнни 74' (Пепе VI ( 74') Мартинес Антонио III 69' (Галено Вандерсон ( 69')
Запасные: Карму ДавидВерон ГабриэлРамош КлаудиуВенделл Боргес
Фигейра ДаниэльСантос Тиаго  53'Алвару ПедруМешер АндреАраужу ТьягуГамбоа Жоау  90' 90' (Карлос Жоао III ( 90') Карвалью ЖоауГовейя ТьягуШику Жеральдес  15'Гитан Рафик 74' (Carlos Eduardo III ( 74') Кассиано Диас  20' 79' (Маркес Алехандро ( 79')
Запасные: Делос ШакилМартинш РодригуСилва Педру VIIВитал БернардоБамиделе ЮсуфНдиайе Мор
10 марта. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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