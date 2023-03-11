«Порту» не без труда одолел аутсайдера

В 24-м туре Примейры «Порту» принимал аутсайдеров из «Эшторила», которые в итоге едва не прервали четырехматчевую серию поражений. Марко Груйич быстро открыл счет, а на гол соперника тут же ответил метким ударом Андре Франко. После перерыва «Эшторил» отыгрался с пенальти, но и пропустил в третий раз также с 11 метров. Мехди Тареми вырвал для «драконов» победу и позволил им закрепиться на втором месте, сократив отставание от «Бенфики» до пяти очков.