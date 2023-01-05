Сантуш продолжит тренерскую карьеру на Среднем Востоке

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что бывший наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш продолжит свою тренерскую карьеру на Среднем Востоке. В каком именно клубе мы увидим Сантуша, журналист не сказал, однако отметил, что у специалиста были предложения из Китая и из Европы, но тот выбрал именно этот географический регион.

Напомним, что Фернанду Сантуш выиграл со сборной Португалии Евро-2016 и Лигу наций УЕФА в 2019 году.

На чемпионате мира в Катаре португальцы под руководством Сантуша дошли до четвертьфинала, где сенсационно уступили сборной Марокко (0:1). В 2018 году в России сборная Португалии проиграла на стадии 1/8 финала команде Уругвая.