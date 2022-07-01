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Чемпионат Португалии

Жота подпишет полноценный контракт с «Селтиком»

01 Июля 2022 • 11:01 Комментировать
Хиберниан
...
Клайд
09.07 17:00

Вингер «Бенфики» Жота подпишет полноценный контракт с «Селтиком», в составе которого провёл минувший сезон на правах аренды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, португалец подпишет четырёхлетнее соглашение. Сообщается, что шотландский клуб заплатит за трансфер футболиста приблизительно 7,4 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает Жоту в 7,5 миллионов.

В минувшем сезоне 23-летний футболист провёл в составе «Селтика» 40 матчей, забив в них 13 голов и отдав 14 результативных передач.

По итогам минувшего сезона «Селтик» стал чемпионом Шотландии, а также выиграл Кубок шотландской лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Селтик Жота
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ХИБЕРНИАН КЛАЙД
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