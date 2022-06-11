Защитник «Тоттенхэма» перешёл в «Селтик»

«Селтик» выкупил игрока «Тоттенхэма» Кэмерона Картера-Викерса, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Напомним, минувший сезон американец провёл на правах аренды в «Селтике». Соглашение 24-летнего футболиста с клубом из Глазго рассчитано до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне защитник провёл в составе шотландской команды 45 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Картер-Викерс — воспитанник «Тоттенхэма». Всего в составе лондонского клуба он провёл пять матчей. Также игрок сборной США выступал за «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед», «Борнмут», «Суонси Сити», «Ипсвич Таун» и «Лоутон Таун».