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Защитник «Тоттенхэма» перешёл в «Селтик»

11 Июня 2022 • 09:58 Комментировать
Хиберниан
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Клайд
09.07 17:00

«Селтик» выкупил игрока «Тоттенхэма» Кэмерона Картера-Викерса, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Напомним, минувший сезон американец провёл на правах аренды в «Селтике». Соглашение 24-летнего футболиста с клубом из Глазго рассчитано до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне защитник провёл в составе шотландской команды 45 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Картер-Викерс — воспитанник «Тоттенхэма». Всего в составе лондонского клуба он провёл пять матчей. Также игрок сборной США выступал за «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед», «Борнмут», «Суонси Сити», «Ипсвич Таун» и «Лоутон Таун».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Селтик Кэмерон Картер-Викерс
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ХИБЕРНИАН КЛАЙД
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