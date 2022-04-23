«Бенфика» установила внушительный ценник на Нуньеса

Португальская «Бенфика» намерена серьёзно заработать на продаже своего лидера Дарвина Нуньеса.

22-летний нападающий интересен целому ряду грандов европейского футбола. Среди претендентов на уругвайца называются английские «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Атлетико» и «Барселона», а также немецкая «Бавария». По информации издания AS, «Бенфика» запрашивает за перспективного форварда около 100 млн евро.

Дарвин Нуньес забил 25 мячей в 25 встречах текущего розыгрыша чемпионата Португалии. В Лиге чемпионов ему удалось огорчить соперников «Бенфики» 6 голами в 10 поединках.