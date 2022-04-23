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«Бенфика» установила внушительный ценник на Нуньеса

23 Апреля 2022 • 20:46 Комментировать
Бенфика
0:0
Фамаликан
1.33 5.20 9.00
2-й тайм

Португальская «Бенфика» намерена серьёзно заработать на продаже своего лидера Дарвина Нуньеса.

22-летний нападающий интересен целому ряду грандов европейского футбола. Среди претендентов на уругвайца называются английские «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Атлетико» и «Барселона», а также немецкая «Бавария». По информации издания AS, «Бенфика» запрашивает за перспективного форварда около 100 млн евро.

Дарвин Нуньес забил 25 мячей в 25 встречах текущего розыгрыша чемпионата Португалии. В Лиге чемпионов ему удалось огорчить соперников «Бенфики» 6 голами в 10 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Дарвин Нуньес
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Идет 62 минута Санта-Клара 2:0 Маритиму 2.12 3.10 3.90
Идет 62 минута Бенфика 0:0 Фамаликан 1.33 5.20 9.00
23.04  22:30 Жил Висенте ... Пасуш де Феррейра 1.85 3.35 4.30
24.04  20:00 Эшторил ... Белененсеш 1.66 3.45 5.60
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