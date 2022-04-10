«Порту» покорилась рекордная беспроигрышная серия в чемпионате Португалии

Сегодняшняя минимальная победа над «Виторией» стала исторической для «Порту».

«Драконы» продлили свою беспроигрышную серию до 57 матчей в рамках чемпионата Португалии – это местный рекорд всех времён. Последняя неудача «Порту» в лиге датирована октябрём 2020 года – тогда команда уступила соперникам из «Пасуш де Феррейры» со счётом 2:3.

Предыдущим рекордсменом была «Бенфика», не проигрывавшая в 56 поединках подряд в период с 1976 по 1978 год.

В настоящий момент «Порту» занимает первую строчку в чемпионате Португалии, опережая лиссабонский «Спортинг» на шесть очков.