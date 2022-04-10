«Порту» обыграл в гостях «Гимарайнш»

В матче двадцать девятого тура португальской Примейры лидирующий в турнирной таблице чемпионата «Порту» набрал дежурные три очка в игре с «Гимарайншем». Единственный мяч в игре был забит под конец первого тайма с пенальти - его реализовал иранский форвард Мехди Тареми.
Это была пятая победа кряду для «Порту», который сохраняет первую строчку в турнирной таблице с преимуществом в шесть очков над прошлогодним чемпионом - лиссабонским «Спортингом».
Протокол игры
|36'Тареми Мехди (0:1)
Варела Бруну•Фернандеш Жорже 83' (Боревкович Тони ( 83') •Мумин Абдул•Луиш Рафаэл 82' (Nelson Da Luz ( 82') •Алмейда Андре IV•Ибрахим Бамба 74' (Дуарте Бруно ( 74' ) • 90'Жанвье Николя 73' 83' (Luis Esteves ( 83' ) • 88'Ламейраш Рубен 66' (Катаму Жени ( 66') •Эступиньян Оскар 12' • 80'Рошинья Кошта•Joao Ferreira2
Запасные: Трмал Матоуш•Куарежма Рикарду•Боржес Гилерме
Кошта Диогу • 90'Мариу Жоау III 90' (Кардозу Фабиу ( 90') •Пепе Кеплер•М'Бемба Шансель•Занузи Зайду•Отавио Эдмилсон 30' 90' (Эустакиу Стефен ( 90') •Груйич Марко•Витинью II•Пепе VI•Тареми Мехди 69' (Эванилсон ( 69') •Виейра Фабиу 69' (Галено Вандерсон ( 69')
10 апреля. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).