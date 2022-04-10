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Чемпионат Португалии

«Порту» обыграл в гостях «Гимарайнш»

10 Апреля 2022 • 22:51 Комментировать
Витория Гимарайнш
0:1
Порту
окончен

В матче двадцать девятого тура португальской Примейры лидирующий в турнирной таблице чемпионата «Порту» набрал дежурные три очка в игре с «Гимарайншем». Единственный мяч в игре был забит под конец первого тайма с пенальти - его реализовал иранский форвард Мехди Тареми.

Это была пятая победа кряду для «Порту», который сохраняет первую строчку в турнирной таблице с преимуществом в шесть очков над прошлогодним чемпионом - лиссабонским «Спортингом».

Протокол игры  
Витория Гимарайнш 0:1Порту
  36'Тареми Мехди (0:1)
Варела БрунуФернандеш Жорже  83' (Боревкович Тони (  83') Мумин АбдулЛуиш Рафаэл  82' (Nelson Da Luz (  82') Алмейда Андре IVИбрахим Бамба  74' (Дуарте Бруно (  74'   90') Жанвье Николя   73'  83' (Luis Esteves (  83'   88') Ламейраш Рубен  66' (Катаму Жени (  66') Эступиньян Оскар   12'   80'Рошинья КоштаJoao Ferreira2
Запасные: Трмал МатоушКуарежма РикардуБоржес Гилерме
Кошта Диогу   90'Мариу Жоау III  90' (Кардозу Фабиу (  90') Пепе КеплерМ'Бемба ШансельЗанузи ЗайдуОтавио Эдмилсон   30'  90' (Эустакиу Стефен (  90') Груйич МаркоВитинью IIПепе VIТареми Мехди  69' (Эванилсон (  69') Виейра Фабиу  69' (Галено Вандерсон (  69')
Запасные: Андраде ФернандоМарчесин АгустинМартинес Антонио IIIФернандес ФрансискоВенделл Боргес
10 апреля. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).

 

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окончен Санта-Клара 2:0 Эшторил 2.30 3.05 3.55
окончен Портимоненсе 1:0 Фамаликан 2.95 3.05 2.60
окончен Витория Гимарайнш 0:1 Порту 8.00 5.10 1.35
Идет 81 минута Визела 0:1 Брага 3.85 3.50 1.97
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