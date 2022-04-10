«Порту» обыграл в гостях «Гимарайнш»

В матче двадцать девятого тура португальской Примейры лидирующий в турнирной таблице чемпионата «Порту» набрал дежурные три очка в игре с «Гимарайншем». Единственный мяч в игре был забит под конец первого тайма с пенальти - его реализовал иранский форвард Мехди Тареми.

Это была пятая победа кряду для «Порту», который сохраняет первую строчку в турнирной таблице с преимуществом в шесть очков над прошлогодним чемпионом - лиссабонским «Спортингом».