​Президент «Спортинга»: «Однажды Роналду вернётся»

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23 Мая 2021, 10:19,
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Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш ответил на вопрос, вернётся ли в клуб Криштиану Роналду.
Напомним, ранее мать Роналду Долореш заявила, что будет уговаривать сына перейти в «Спортинг» уже ближайшим летом. Впрочем, агент игрока Жорже Мендеш сказал, что планы Криштиану на ближайшее будущее с Португалией не связаны.
«Думаю, однажды Роналду сыграет за «Спортинг». Он был одним из первых, кто поздравил нас с чемпионством, но у него ещё год по контракту с «Ювентусом». Всё зависит от него», - рассказал президент лиссабонского клуба Sic Noticias.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Спортинг Лиссабон