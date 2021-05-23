​Президент «Спортинга»: «Однажды Роналду вернётся»

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш ответил на вопрос, вернётся ли в клуб Криштиану Роналду.

Напомним, ранее мать Роналду Долореш заявила, что будет уговаривать сына перейти в «Спортинг» уже ближайшим летом. Впрочем, агент игрока Жорже Мендеш сказал, что планы Криштиану на ближайшее будущее с Португалией не связаны.

«Думаю, однажды Роналду сыграет за «Спортинг». Он был одним из первых, кто поздравил нас с чемпионством, но у него ещё год по контракту с «Ювентусом». Всё зависит от него», - рассказал президент лиссабонского клуба Sic Noticias.