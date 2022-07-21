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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Гендиректор «Шахтёра»: «ФИФА украла наших игроков, нас просто убивают»

21 Июля 2022 • 06:29 Комментировать

Гендиректор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин возмущен недавним решением ФИФА. Ранее организация разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

«Они взяли и украли наших футболистов. Что теперь нам делать? ФИФА просто убивает «Шахтёр». На вообще никто не спросил, что мы думаем по этому поводу. ФИФА взяла и вторглась в нашу финансовую систему. Они абсолютно все разрушили», - передает слова функционера Sky Sports.

Ранее в прессе сообщалось, что украинский клуб подаст иск у международной федерации футбола на 50 миллионов евро. Именно в такую сумму представители «горняков» оценили свои убытки от нововведения.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Сергей Палкин
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