Гендиректор «Шахтёра»: «ФИФА украла наших игроков, нас просто убивают»

Гендиректор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин возмущен недавним решением ФИФА. Ранее организация разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

«Они взяли и украли наших футболистов. Что теперь нам делать? ФИФА просто убивает «Шахтёр». На вообще никто не спросил, что мы думаем по этому поводу. ФИФА взяла и вторглась в нашу финансовую систему. Они абсолютно все разрушили», - передает слова функционера Sky Sports.

Ранее в прессе сообщалось, что украинский клуб подаст иск у международной федерации футбола на 50 миллионов евро. Именно в такую сумму представители «горняков» оценили свои убытки от нововведения.