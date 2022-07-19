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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Ярмоленко объяснил, почему не перешёл в киевское «Динамо»

19 Июля 2022 • 05:39 Комментировать

Нападающий украинской сборной Андрей Ярмоленко, перебравшийся в клуб «Аль-Айн» из ОАЭ, объяснил, по какой причине не перешёл в киевское «Динамо».

Ярмоленко сказал на ютуб-канале Вацко Live, что у него действительно было предложение от киевской команды, но ему сложно представить, как сейчас будет проходить украинский чемпионат. Форвард отметил, что ему хочется стабильности и играть в футбол.

«Для меня «Динамо» - главная команда в жизни, но нужно понимать, почему я принял именно такое решение», - добавил Ярмоленко.

Напомним, что в прошлом сезоне украинский форвард выступал в АПЛ за лондонский «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Андрей Ярмоленко
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