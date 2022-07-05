​Срна: «Если ФИФА не защитит «Шахтёр» - подадим в суд. Мы – лучший клуб в восточной Европе»

Вторая часть прошлого сезона в чемпионате Украины так и не возобновилась. Не стартует в УПЛ и сезон 2022/2023. Между тем, «Шахтёр» может лишиться множества иностранных футболистов, которые могут уйти за счёт поправки ФИФА. По поводу ситуации высказался директор «горняков» Дарио Срна.

«ФИФА не защищает украинский футбол. Мы стараемся находить какой-то компромисс, иначе мы бесплатно потеряем многих игроков, в которых вкладывали деньги.

Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы – лучший клуб в восточной Европе. Президент УЕФА Александер Чеферин помогает нам выжить, но ФИФА этого не делает. Если они нас не защитят, мы подадим в суд», - сказал Срна Mirror.